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Терапевт раскрыла три простых способа избавиться от боли в горле без лекарств

Новости. Общество
20:30, 26 Октября 2024
фото: © jcomp / Freepik

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Есть способы для борьбы с болью, о которых мало кто догадывается.

Как пишет doctorpiter.ru, есть способы для борьбы с болью, о которых мало кто догадывается.

«Основной критерий при вирусных фарингитах — облегчение состояния после теплого питья. Проснулись утром — резь, боль в горле. Вы выпиваете теплый чай, и все проходит или становится хотя бы легче», — говорит терапевт Регина Ахуньянова.

То есть первый способ, который помогает избавиться от боли в горле, — это обильное теплое питье. Именно теплое, не горячее!

Самое важное — это местный иммунитет. В полости рта живут миллиарды бактерий, а в слюне содержится антибактериальный агент лизоцим. Для того чтобы слюна выполняла свои противомикробные, антибактериальные, противовирусные свойства, она должна быть жидкой, поэтому необходимо пить как можно больше жидкости. Кроме того, очень важно, чтобы в комнате, где вы спите, температура воздуха была 20-21 градус, а влажность — 40-60%.

Но знайте, что если у вас бактериальная инфекция, то стакан теплой воды может только усугубить состояние.

Второй работающий способ — это использовать замороженные продукты в качестве обезболивающего. Не из холодильника, а именно из морозилки.

«Можно даже лед пососать. Именно такие рекомендации дает Американская ассоциация педиатров для детей для облегчения боли в горле», — говорит врач.

И еще один важный момент: чтобы боль в горле скорее прошла, важно вырабатывать как можно больше слюны. И вот здесь уже помогут сосательные конфетки с минимальным содержанием сахара. За счет того, что вы их будете рассасывать, слюна начнет активно вырабатываться, а боль в горле — проходить.

Помните, что любые препараты для лечения боли в горле нужно использовать только после консультации с врачом. Например, местные антибактериальные средства могут вызвать устойчивость к бактерии. Саму бактерию они не убьют, но при этом создадут резистентность, она станет устойчива к лекарствам.

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