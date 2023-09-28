Терапевт рассказала, как избежать осенней простуды в офисе

Врач объяснила, что нужно делать, чтобы не заболеть.

Чтобы избежать простуды в офисе, кроме общих правил поддержания иммунитета, важно проветривать помещение, делать влажную уборку и стараться как можно меньше касаться вещей общего пользования. Об этом агентству «Прайм» рассказала врач-терапевт клиник «Атлас» Галина Аксенова.

«Нужно стараться не дотрагиваться до лица грязными руками. Это правило актуально всегда, но в сезон простуд особенно. На руках находятся микробы, которые могут проникнуть в слизистые оболочки (глаза, нос, рот) и внедриться в них, вызывая начало инфекционного процесса», — предупредила терапевт.

Также полезно промывание носа физиологическим раствором или солевым раствором. Это простое действие уничтожает микробы с поверхности слизистой оболочки, что снижает риск развития заболевания. «Достаточно промывать нос каждые три часа. Увлажненная слизистая лучше выполняет свои функции», — отметила эксперт.

Следует также аккуратно обращаться с предметами общего пользования, например, чайником, микроволновкой, дверными ручками. «Это не значит, что к ним нельзя прикасаться, достаточно после их использования помыть руки», — приводит слова Аксеновой информагентство.

Лучше не пользоваться вещами коллег, избегать рукопожатий, а на кнопки лифта нажимать локтем или карандашом.

Чтобы не болеть, надо следовать давно известным и многократно проверенным правилам. Нужно высыпаться, правильно питаться. Это фундамент для крепкого иммунитета. «Не существует волшебной палочки, способной поддержать иммунитет в короткий срок. Заботиться о здоровье надо всегда, и оно ответит взаимностью», — цитирует «Прайм» слова врача.