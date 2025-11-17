«Терпим обидное поражение»: «Карелия-Динамо» проиграла на выезде одному из лидеров в своем дивизионе

«Карелия-Динамо«, лидируя в двух периодах, завершила матч с проигрышем хозяевам поля — МХК «Спартак MAX»

Первая игра с москвичами — МХК »Спартак MAX» состоялась сегодня на выезде в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Напомним, наша команда после последней игры занимала восьмую строчку турнирной таблицы, хозяева были вторыми в нашем же дивизионе.

Карельская команда вела два периода, второй завершился со счетом 3:2 в нашу пользу.

Как прокомментировали хозяева льда, они «долго раскачивались», но в третьем периоде собрались и вывели свою команду к победе. Со счетом 8:3 завершился матч в пользу москвичей. Игру своих подопечных прокомментировал тренер — Дмитрий Максимов.

— Ребята в некоторых сочетаниях играли с листа. Возможно, кто-то возложил ответственность на партнера, но пришлось в раздевалке поговорить с ребятами, убедить, что нужно показывать свою игру. В третьем периоде пересмотрели качество игры. У нас есть шероховатости, есть над чем работать. Также хромает реализация. Создали больше моментов в первых периодах. Конечно, болельщикам хочется больше голов, но так получилось. Такая волевая победа, — отметил тренер.

Карельская команда, увы, не смогла удержать преимущество, хотя сражалась до конца. Бросков в створ было больше, чем у соперников.

- Терпим обидное поражение в первой игре с МХК «Спартак MAX», - написали в паблике команды. Игру ребят оценил наставник Дмитрий Крамаренко. Напомним, он тренирует ребят с 26 сентября.

— Плохое начало стартового звена. Пропустили гол, сыграв не по системе. После этого переломили ход игры. Примерно равная игра, обоюдоострая. Неплохо играли в большинстве, создавали моменты, не забили в пустые ворота. В целом, можно разделить игру на две части — 45 минут, где мы играли почти и на 15 минут после второй пропущенной шайбы. Мы испугались, сдались. Выиграли по броскам, проиграли по счёту. Нужно одно нам понять, как можно быстрее — героями не рождаются, ими становятся, — сказал тренер.

Завтра вторая встреча команд. Начало в 18:30. На сайте МХЛ будет доступна трансляция.

Напомним, встреча прошла в рамках Чемпионата МХЛ. Лига объединяет молодых хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет. Команды Молодежной хоккейной лиги поделены на две конференции по географическому принципу. В конференции «Запад» играют 19 команд, в конференции «Восток» — 18, которые разделены на два дивизиона «Золотой» и «Серебряный». «Динамо-Карелия» в серебряном дивизионе конференции «Запад». В регулярном чемпионате внутри своей конференции команды играют друг с другом по круговой системе (по четыре матча с командами своего дивизиона и по два − с остальными). В плей-офф выходят восемь команд из каждой конференции.