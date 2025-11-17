РЕКЛАМА
Тема недели
Бюджет в условиях вызовов: что важно знать о главном финансовом документе ближайших трех лет
17 ноября, 14:25 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
Кинотетрис
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Новости

«Терпим обидное поражение»: «Карелия-Динамо» проиграла на выезде одному из лидеров в своем дивизионе

22:22

Важные новости 17

22:20

Компания Hyundai делает шаги для возвращения на российский рынок

21:53

Написанную карельским заключенным икону отправят на всероссийский конкурс

21:34

Артисты театров Петербурга приедут с интерактивным спектаклем «Конёк-Горбунок» в Петрозаводск

20:55

Руководитель Рособрнадзора призвал родителей не пугать детей работой дворником

20:32

Более 300 спортсменок со всей России выступили на Кубке Карелии по художественной гимнастике

20:02

Экс-мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому продлили арест на три месяца по делу о взятках

19:32

Путин подписал закон об ответственности за склонение детей к терроризму

19:01

Стали известны сроки завершения работ по благоустройству парка на Птицефабрике

18:34

На НТВ покажут сюжет о скандальном сортавальском мосте

18:16

В Карелии снова выросла заболеваемость ОРВИ

18:02

Глава Карелии открыл учебные сборы добровольных народных дружин в Лахденпохском округе

17:30

В Карелии теперь можно пожаловаться на вывоз мусора человеку, а не роботу

17:22

Строительство второго дома ЖК «Флотилия» с шикарными видами на Онежское озеро завершается в Петрозаводске

17:17

Морозы до -17°С придут в Карелию 18 ноября

17:08

Пловец из Петрозаводска завоевал золото на Кубке Невы в Санкт-Петербурге

16:52

В четырех столовых Петрозаводска и Прионежья выявили множество нарушений

16:36

«Единица» и «тройка» временно изменят свои маршруты

16:28

Как рождался «карельский Большой»: лекция об истории Музыкального театра пройдет в Национальном архиве

16:23

Telegram предложил пользователям в России альтернативные способы защиты аккаунта

16:02

«Они искажают природный ландшафт» : сотрудники парка «Воттоваара» пожаловались на многочисленные новодельные сейды

15:41

На берегу озера в Карелии построят фитнес-комплекс за 20 миллионов рублей

15:28

Библиотека православной литературы открылась в Лахденпохье

15:16

Кижский погост воссоздали в Minecraft в рамках международного проекта

15:05

Несмотря на кризис «Карельского окатыша»: собрали главное о бюджете Карелии на три года

14:55

Метеорный поток Леониды можно будет наблюдать в небе над Россией

14:47

Жителя Карелии задержали за незаконную рыбалку

14:31

IT-компании в России обяжут выделять деньги вузам под угрозой лишения льгот и брони от военной службы

14:19

Сборная Карелии по баскетболу завоевала серебро на первенстве России U18

14:02

Аварийные дома сносят на Кукковке

13:48

В Карелии для охраны лесов начали использовать 42 отечественных беспилотника

13:32

Эвакуатор высек искры при столкновении с легковым автомобилем в Петрозаводске

13:12

Сергей Безруков рассказал о военных артефактах, найденных в Карелии во время съёмок триллера «Август»

12:46

Бездомный петрозаводчанин украл из магазина зимнюю куртку стоимостью 45 тысяч рублей

12:32

Супруги Гильди из Кондопоги отметили серебряную свадьбу

12:16

AI-помощник от СберЗдоровья поможет пациентам с артериальной гипертензией в Мурманской области

12:11

Карелия оказалась в конце рейтинга здорового образа жизни

12:01

Метеоролог предупредил о рекордных морозах и снегопадах в России в декабре 2025 года

11:55

Семерых пьяных водителей отстранили от управления автомобилями в Петрозаводске

11:19

Жителю Петрозаводска вместо товара для здоровья с OZON пришла груда камней в коробке

11:02

Соревнования по скоростной сборке кубика Рубика пройдут в Петрозаводске

10:46

Финляндия проводит военные учения рядом с границей с Россией

10:31

В Петрозаводске вынесен приговор директору автошколы Жанне Беляевой

10:19

Количество премиальных автомобилей в Карелии выросло более чем на 50 процентов

10:05

В Карельской деревне горел дом бизнесмена Евгения Михеева

09:47

Петрозаводчанин ударил свою девушку стеклянной бутылкой по лицу

09:31

Новую амбулаторию строят в Пудожском районе Карелии

08:59

На дорогах Карелии с начала года погибли 57 человек

08:41

Правительство предложило резко увеличить штрафы за экономические преступления

08:20

В Карелии может появиться памятник открывателю петроглифов Александру Линевскому

08:02

Содержащие приюты для животных некоммерческие организации Карелии получат налоговую льготу

07:40

Финляндия депортировала в Россию через границу с Карелией экс-участника ЧВК «Вагнер»

07:18

Более 300 кг рыбы без документов изъяли в кинотеатре Петрозаводска

07:00

Дорожники Карелии перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопадов

06:37

Китайский стартап заявил о создании «таблетки от старения»

00:15

В деревне Погранкондуши простились с погибшим больше года назад мобилизованным

20:45

Звезды карельского спорта и их тренеры сдали нормы ГТО

20:04

В Карелии с 2026 года повысится прожиточный минимум

19:30

На севере до минус 12: прогноз погоды в Карелии на 17 ноября

18:00

Фура съехала в кювет на трассе «Кола» в Кемском районе

17:23

Сразу шестеро карельских тайбоксеров отправились на чемпионат Европы в Грецию

17:14

Акция «Чистое Онего» из Карелии вошла в шорт-лист престижной «Зеленой премии»

16:49

Житель Беломорска умер и застрял головой между перил в доме

15:58

Бывший депутат Виталий Красулин попросил у суда отсрочку по выплате штрафа

14:45

Артур Парфенчиков рассказал, планируется ли в Карелии принимать более жесткие антиалкогольные меры

13:37

Прокуратура попросила реальный срок для директора петрозаводской автошколы

12:55

Дорожные полицейские из Олонца помогли попавшим в беду автолюбителям

12:17

В Карельской деревне минувшей ночью горел элитный дом

11:41

Карельский спортсмен завоевал семь медалей на Чемпионате мира по метанию ножа в Монголии

10:35

«Стань сильнее своих оправданий»: сэнсэй из Карелии рассказал о пути воина, ведущем в UFC

09:57

Жителей Карелии призвали не трогать подозрительные предметы на улицах

09:01

Расписание пригородного поезда из Петрозаводска изменится

08:32

Жителей Карелии предупредили о плановом отключении электричества

08:01

В ГАИ Петрозаводска напомнили, как вести себя на дорогах в сумерках

00:10
Сегодня 22:22 Спорт
Поделиться

«Карелия-Динамо«, лидируя в двух периодах, завершила матч с проигрышем хозяевам поля — МХК «Спартак MAX»

фото: © МХК «Карелия-Динамо»

Первая игра с москвичами — МХК »Спартак MAX» состоялась сегодня на выезде в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Напомним, наша команда после последней игры занимала восьмую строчку турнирной таблицы, хозяева были вторыми в нашем же дивизионе.

Карельская команда вела два периода, второй завершился со счетом 3:2 в нашу пользу.

Как прокомментировали хозяева льда, они «долго раскачивались», но в третьем периоде собрались и вывели свою команду к победе. Со счетом 8:3 завершился матч в пользу москвичей. Игру своих подопечных прокомментировал тренер — Дмитрий Максимов.

 — Ребята в некоторых сочетаниях играли с листа. Возможно, кто-то возложил ответственность на партнера, но пришлось в раздевалке поговорить с ребятами, убедить, что нужно показывать свою игру. В третьем периоде пересмотрели качество игры. У нас есть шероховатости, есть над чем работать. Также хромает реализация. Создали больше моментов в первых периодах. Конечно, болельщикам хочется больше голов, но так получилось. Такая волевая победа, — отметил тренер.

Карельская команда, увы, не смогла удержать преимущество, хотя сражалась до конца. Бросков в створ было больше, чем у соперников.

Терпим обидное поражение в первой игре с МХК «Спартак MAX», - написали в паблике команды. Игру ребят оценил наставник Дмитрий Крамаренко. Напомним, он тренирует ребят с 26 сентября.

 — Плохое начало стартового звена. Пропустили гол, сыграв не по системе. После этого переломили ход игры. Примерно равная игра, обоюдоострая. Неплохо играли в большинстве, создавали моменты, не забили в пустые ворота. В целом, можно разделить игру на две части — 45 минут, где мы играли почти и на 15 минут после второй пропущенной шайбы. Мы испугались, сдались. Выиграли по броскам, проиграли по счёту. Нужно одно нам понять, как можно быстрее — героями не рождаются, ими становятся, — сказал тренер.

Завтра вторая встреча команд. Начало в 18:30. На сайте МХЛ будет доступна трансляция.

Напомним, встреча прошла в рамках Чемпионата МХЛ. Лига объединяет молодых хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет. Команды Молодежной хоккейной лиги поделены на две конференции по географическому принципу. В конференции «Запад» играют 19 команд, в конференции «Восток» — 18, которые разделены на два дивизиона «Золотой» и «Серебряный». «Динамо-Карелия» в серебряном дивизионе конференции «Запад». В регулярном чемпионате внутри своей конференции команды играют друг с другом по круговой системе (по четыре матча с командами своего дивизиона и по два − с остальными). В плей-офф выходят восемь команд из каждой конференции.

Обсудить (0) в ленту
