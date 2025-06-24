«Терпит и молчит»: стало известно состояние собаки, пострадавшей от медведя под Петрозаводском

Хозяева рассказали, как себя чувствует собака, пострадавшая от встречи с медведем возле дороги на Лососинное.

Жуткая встреча с диким зверем произошла 21 июня в окрестностях Петрозаводска, возле дороги на Лососинное. Там петрозаводчане, выгуливавшие собак, столкнулись с медведем. Дикий зверь успел серьезно ранить одну из собак по кличке Герат. В тот же вечер пострадавшему псу помогли в ветеринарной клинике — у него оказались рваные раны на пояснице и колотые раны на груди.

Хозяйка собак рассказала «Столице на Онего» о состоянии Герата. По ее словам, пес поправляется и начал понемногу кушать. Ему колют и дают есть лекарства.

— Достаточно веселый, когда приходим. Но сил, конечно, мало, много лежит и спит. Все процедуры терпит и молчит. Раны на грудине от когтей очень хорошо затянулись и швы зажившие. На пояснице тоже более-менее, но дольше будет заживать, так как дренаж стоит, глубже и больше рана, - рассказала Анастасия, хозяйка собаки.

Как уточнила девушка, сейчас Герат живет в предбаннике. У него стоит воротник, и вторая собака Сара, которая переживает и скучает по своему другу, может «помочь» его снять. При этом обе собаки получили от встречи с медведем сильный стресс — в частности, с Сарой сложно гулять вечером.

Напомним, медведь вышел на жителей Петрозаводска, супружескую пару, когда они выгуливали собак в районе 12 километра дороги на Лососинное. Встреча произошла буквально в 50 метрах от дороги, в лесу. Медведь успел поранить одну собаку, но людей дальше преследовать не стал.