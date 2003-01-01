Терпящую бедствию в Онего семейную пару спасли

Спасатели нашли лодку, которую уносило в открытое Онежское озеро. Люди живы и здоровы.

Как рассказали «Столице на Онего» в МЧС Карелии, семейная пара, терпящая бедствие в Онежском озере, спасена. Выяснилось, что сами супруги из деревни Горка, они вышли в Кондопожскую губу Онежского озера на лодке ПВХ с мотором. Но мотор сломался. Лодку стало уносить.

По данным на 16 часов спасатели нашли лодку, взяли на борт супругов, а их лодку привязали к своему судну. Пострадавших повезли обратно в деревню Горка. Они живы и здоровы.