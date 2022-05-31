«Территориальный альянс» объединит усилия муниципалитетов, бизнеса и общества в развитии районов Карелии

В Петрозаводске состоялась стратегическая сессия по созданию «Территориального альянса».

Учреждение новой институции стало ключевым событием проекта «ПРОЦВЕТ — Содействие устойчивому развитию в Забайкалье и Карелии посредством расширения роли и участия местных общественных организаций и женщин в многосторонних территориальных Альянсах», реализуемого при финансовой поддержке Европейского союза.

— Главный результат — мы сумели выстроить коммуникационные связи с органами власти, местного самоуправления, бизнесом и НКО, — рассказывает генеральный директор Ассоциации «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» Николай Оськин. — Достигнутые успехи позволяют с уверенностью говорить, что создаваемый альянс может и должен успешно работать. Инструмент новый, аналогов в России нет. На стратегической сессии в тесном сотрудничестве с бизнесом, депутатами и представителями НКО мы выработали цели, задачи и миссию альянса. В июне — регистрация, создание интернет-портала и открытие офиса.

Одним из первых шагов «Территориального альянса» стала финансовая и образовательная поддержка женщин-предпринимательниц из районов.

— Итогом образовательной программы стал конкурс бизнес-планов, на который было подано 23 заявки, — рассказывает заместитель генерального директора Ассоциации «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» Ксения Чумак. — Десять заявок мы поддержали — в частности, по три заявки от Суоярвского и Медвежьегорского районов. В ближайшую неделю–две предпринимательницы получат финансирование и приступят к воплощению бизнес-планов. Почти у всех победительниц зарегистрировано индивидуальное предпринимательство — они работают уже несколько лет, и мы помогаем расширить спектр услуг. Но есть и начинающие — ИП они зарегистрировали в конце прошлого года в рамках обучения.

Подробнее о новом инструменте территориального развития и бизнес-проектах женщин-предпринимательниц можно узнать здесь.