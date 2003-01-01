Территориальный фонд ОМС в Карелии планирует увеличение доходов

Предварительные цифры планируемых доходов и расходов ТФОМС рассмотрели на заседании правительства Республики Карелия под руководством Артура Парфенчикова.

Основные характеристики проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов обсудили на заседании правительства Республики Карелия.

С докладом выступил руководитель регионального минздрава Михаил Охлопков. Он отметил, что рассматриваемые характеристики проекта бюджета ТФОМС Карелии сбалансированы по доходам и расходам.

Основным источником формирования доходной части бюджета, как и в предыдущие годы, являются субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС, доля которых в общих доходах ТФОМС составляет 99%. В 2024 году в методику расчета субвенций внесены изменения, которым введен коэффициент доступности медицинской помощи. Это позволило увеличивать субвенцию для Карелии ежегодно в среднем на 500 млн рублей.

Предварительный общий объем доходов и расходов бюджета Фонда на 2026 год планируется в сумме 21,8 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей или на 6,5% больше плана 2025 года, на плановый период на 2027 и 2028 годов – 23,2 млрд ежегодно.

Михаил Охлопков обратил внимание членов правительства на то, что это предварительные цифры, которые будут уточняться после формирования Федеральным фондом ОМС соответствующего проекта федерального закона о бюджете ФФОМС.

В ходе обсуждения министр также отметил, что за счет средств ОМС в условиях дневных и круглосуточных стационаров осуществляется лекарственная терапия пациентов со злокачественными новообразованиями, злокачественными заболеваниями крови, воспалительными заболеваниями кишечника, ревматологическими и другими заболеваниями, в том числе терапия генно-инженерными препаратами.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков поручил Минздраву Карелии продолжить контролировать работу по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан.