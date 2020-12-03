Территория вокруг новогодней ёлки в центре Петрозаводска будет закрыта для транспорта

Мэрия Петрозаводска сообщает, что территорию вокруг главной городской ёлки на площади Кирова закроют для движения транспорта.

Ограничения будут действовать до 11 января, передает пресс-центр мэрии карельской столицы.

"С 7 декабря территория вокруг главной городской елки, установленной на площади Кирова, будет закрыта для движения транспорта. Ограничения направлены на обеспечение безопасности граждан. До 11 января включительно (до 20.00) проезд и парковка автомобилей на данном участке запрещены", - сообщают в администрации.

Горожане могут воспользоваться для парковки территорией, примыкающей к зданию Музыкального театра республики, поясняют в мэрии.

Ранее сообщалось, что новогодние елки появились в разных районах Петрозаводска.