Территорию фестиваля «Воздух Карелии» обработали от клещей (0+)

Дезинсекция и дератизация проходят на поле палаточного лагеря и фестиваля.

До начала фестиваля «Воздух Карелии» (0+) осталась неделя. Сейчас идет подготовки площадки.

«В эти минуты на поле фестиваля и палаточного лагеря специалисты проводят обработку территории от клещей и грызунов. Делаем всё необходимое, чтобы защитить наших зрителей от кровососущих и прочей нечисти. У нас безопасно!» — сообщили в группе фестиваля 4 июня.

Концертная программа юбилейного фестиваля будет проходить с 12 июня по 15 июня, в ней примут участие более 60 музыкальных групп и десятки артистов.

Ранее стало известно, что «Воздух Карелии» побил рекорды по продажам билетов. Ожидается участие 10 тысяч зрителей в день.