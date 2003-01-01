«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

Профилактическая акция стартует 15 сентября в ТРК «Лотос Плаза» (пр. Лесной), сообщает карельский Минздрав.
На площадке «Территория здоровья» доступны:
— первый этап диспансеризации: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, внутриглазного давления, консультации по вопросам здорового образа жизни;
— консультация врача кабинета отказа от табака;
— арт-терапия для взрослых и детей;
-консультация психолога Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики;
-публичные лекции медицинских специалистов разных областей.
Площадка будет работать с 10:00 до 15:00 на нулевой этаже, вход № 2 со стороны ул. Сыктывкарская.
Здесь же можно сделать прививки в против гриппа и пневмококковой инфекции: в понедельник–пятница с 16:00 до 19:00, в субботу — с 11:00 до 19:00.
Обязательно нужно взять с собой документы, удостоверяющие личность.