«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

07:00

Деревянное здание загорелось в Беломорске

06:40

Грузовой автомобиль с прицепом вылетел с дороги в Карелии

21:00

В Петрозаводске завершился сезон «Открытого пианино» в Ротонде

20:00

Больше трёх миллионов рублей потеряли жители Карелии из-за мошенников

18:30

Более 30 ДТП с участием диких животных зафиксировали в Карелии с начала года

17:40

Человек погиб на пожаре в Петрозаводске

16:05

Мужчина утонул во время рыбалки в Карелии

15:30

В Карелии проходит основной день голосования на муниципальных выборах

14:20

Петрозаводские спасатели вывели из леса мужчину с внучкой

13:50

Фестиваль «Алые паруса над Онего» прошёл в Петрозаводске

13:30

В Карелии поисковики вывели из леса пенсионерку, которая заблудилась

12:30

В Ленинградской области при сходе с рельсов тепловоза погиб машинист

11:40

Жителей Карелии приглашают на закрытие сезона «Открытого пианино»

11:10

Две бани и сарай горели в Прионежском районе

10:30

В Кеми полыхало деревянное здание

09:50

Карелия лидирует по заболеваемости раком в России

09:20

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

08:40

Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе

07:30

Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион

04:08

Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией

03:03

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

00:10
Сегодня 07:00 Общество
Профилактическая акция стартует 15 сентября в ТРК «Лотос Плаза» (пр. Лесной), сообщает карельский Минздрав.

фото: © Afif Ramdhasuma / Unsplash

На площадке «Территория здоровья» доступны:


— первый этап диспансеризации: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, внутриглазного давления, консультации по вопросам здорового образа жизни;
— консультация врача кабинета отказа от табака;
— арт-терапия для взрослых и детей;
-консультация психолога Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики;
-публичные лекции медицинских специалистов разных областей.

Площадка будет работать с 10:00 до 15:00 на нулевой этаже, вход № 2 со стороны ул. Сыктывкарская.

Здесь же можно сделать прививки в против гриппа и пневмококковой инфекции: в понедельник–пятница с 16:00 до 19:00, в субботу — с 11:00 до 19:00.

Обязательно нужно взять с собой документы, удостоверяющие личность.

