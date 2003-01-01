«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

Профилактическая акция стартует 15 сентября в ТРК «Лотос Плаза» (пр. Лесной), сообщает карельский Минздрав.

На площадке «Территория здоровья» доступны:



— первый этап диспансеризации: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, внутриглазного давления, консультации по вопросам здорового образа жизни;

— консультация врача кабинета отказа от табака;

— арт-терапия для взрослых и детей;

-консультация психолога Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики;

-публичные лекции медицинских специалистов разных областей.

Площадка будет работать с 10:00 до 15:00 на нулевой этаже, вход № 2 со стороны ул. Сыктывкарская.

Здесь же можно сделать прививки в против гриппа и пневмококковой инфекции: в понедельник–пятница с 16:00 до 19:00, в субботу — с 11:00 до 19:00.

Обязательно нужно взять с собой документы, удостоверяющие личность.