Tesla вылетела на встречную полосу и врезалась в дом на Васильевском острове

ДТП на камеру мобильного телефона сняли очевидцы происшествия.

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» рассказали о том, что 19 октября в полицию Василеостровского района поступило сообщение об инциденте на пересечении Среднего проспекта и 8-линии Васильевского острова.



Водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и вылетел на тротуар встречной полосы, врезался в дом, при этом сбив переходное ограждение и самокат.



В результате ДТП пострадавших нет. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции ищут автомобилиста.