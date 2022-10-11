Тесно и душно: молодой пассажирке стало плохо из-за давки в маршрутке Петрозаводска

Пассажиры жалуются на давку в переполненных маршрутках в часы пик.

Как рассказали читатели «Столицы на Онего», в среду, 9 ноября, примерно в 08.20 в маршрутке №26 молодой пассажирке в пробке на Чапаева стало плохо.



Водитель выпустил девушку из автобуса на свежий воздух вне остановочного пункта, дальнейшая ее судьба неизвестна.



Отметим, что в конце октября в автобусе того же маршрута, только в вечерний час пик, при движении по Чапаева на Древлянку в давке начала терять сознание другая молодая петрозаводчанка. Прежде чем выйти, она дотерпела до остановки.



Часть пассажиров в этой ситуации винит владельцев отдельных частных транспортных компаний, которые могли бы выпускать на линии в часы пик больше автобусов, чтобы избежать давки.