Тестовые заезды раллистов пройдут в поселке Куркиеки

Тренировка спортсменов состоится 21 декабря.
Тренировка раллистов в Куркиеки пройдет 21 декабря 2024 года, анонсировали в паблике
С 9.00 до 10.00 состоится регистрация участников
(штаб ТМ — Карелия, Лахденпохский район,
пос. Куркиеки, гостиница «Курки», координаты: N 61.288380°, E 29.860142°).
С 9.30 до 11.00 пройдет ознакомление с трассой ТМ (в соответствии Дорожной книгой).
С 11.30 до 16.00 состоятся тестовые заезды.
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