Тестовые заезды раллистов пройдут в поселке Куркиеки

Тренировка спортсменов состоится 21 декабря.

Тренировка раллистов в Куркиеки пройдет 21 декабря 2024 года, анонсировали в паблике ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!

С 9.00 до 10.00 состоится регистрация участников

(штаб ТМ — Карелия, Лахденпохский район,

пос. Куркиеки, гостиница «Курки», координаты: N 61.288380°, E 29.860142°).

С 9.30 до 11.00 пройдет ознакомление с трассой ТМ (в соответствии Дорожной книгой).

С 11.30 до 16.00 состоятся тестовые заезды.