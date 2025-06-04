Многодетную мать в Петербурге арестовали за избиение шестилетнего племянника

У ребёнка обнаружили множество травм.

В Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая регулярно избивала своего шестилетнего племянника. По данным Следкома, она калечила ребенка с апреля по июнь 2025 года.

Подсудимая, которая выполняет обязанности опекуна мальчика, обвиняется в преднамеренном причинении вреда здоровью подопечному и в физическом насилии. У ребёнка обнаружены закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени, а также другие повреждения. Он находится в больнице. Сообщается, что женщина неоднократно высказывала угрозы и оскорбления в адрес подопечного.

По данным петербургских СМИ, к тете ребенок попал, так как его родную маму лишили прав в 2023 году из-за алкоголизма, а другие родственники отказались от него из-за поведения. При этом у самой подсудимой трое своих детей. Обвиняемая признала свою вину.