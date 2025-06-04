здоровье работа экология
реклама на сайте
Стало известно, каким будет детский сад в новом районе Петрозаводска
04.06.2025 12:49
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20

Многодетную мать в Петербурге арестовали за избиение шестилетнего племянника

Новости. Криминал
22:30, 09 Июня 2025
фото: © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Новости партнеров

У ребёнка обнаружили множество травм.

В Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая регулярно избивала своего шестилетнего племянника. По данным Следкома, она калечила ребенка с апреля по июнь 2025 года. 

Подсудимая, которая выполняет обязанности опекуна мальчика, обвиняется в преднамеренном причинении вреда здоровью подопечному и в физическом насилии.  У ребёнка обнаружены закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени, а также другие повреждения. Он находится в больнице. Сообщается, что женщина неоднократно высказывала угрозы и оскорбления в адрес подопечного.

По данным петербургских СМИ, к тете ребенок попал, так как его родную маму лишили прав в 2023 году из-за алкоголизма, а другие родственники отказались от него из-за поведения. При этом у самой подсудимой трое своих детей. Обвиняемая признала свою вину. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2025, 15:40
Магнитная буря угрожает планете 9 июня
07.06.2025, 15:00
На севере Карелии зафиксировано аномальное количество обращений из-за укусов клещей
06.06.2025, 18:00
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
03.06.2025, 09:30
С 1 августа россияне смогут отказаться от рекламных рассылок
06.06.2025, 07:40
Город в Карелии попал в топ-10 самых экологически чистых мест для отдыха
06.06.2025, 20:00
В Петрозаводске пройдет крупнейший кинопоказ под открытым небом

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Ежегодный фестиваль "Яблоневый цвет" прошел в Ботаническом саду
07.06.2025 16:27
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение