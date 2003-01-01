ТГ-каналы: у бывшего вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова прошли обыски

Карельские и вологодские Телеграм-каналы распространяют информацию об обысках у уехавшего в Вологодскую область из Карелии Дмитрия Родионова.

Мы уже рассказывали о том, что в Петрозаводске 24 сентября прошли обыски в «Корпорации развития Карелии», а также о том, что в карельской столице мог быть задержан бывший директор Карельского экологического оператора Иван Новиков. Официально эту информацию ни одно силовое ведомство не подтверждает. Все новости распространяют ТГ-каналы, некоторые из которых очевидно связаны с силовиками.

Добавим, что позднее появилась информация об обысках в самом КЭО. И опять же без официального подтверждения.

И совсем под вечер новости об обысках пришли из Вологоды. Сразу несколько местных ТГ-каналов, а также ряд карельских каналов сообщили, что обыски якобы прошли у бывшего карельского вице-премьера по экономике Дмитрия Родионова, который в начале года уехал работать на аналогичную должность на Вологодчину. Правда, в отличие от Новикова, Родионова никто никуда не увозил.

Разумеется, никакой официальной информации по Родионову также нет. Так что ждем продолжения, возможной связи этих событий. А еще громких арестов и заявлений. Добавим, что по данным нашего источника в силовых структурах, они будут, просто пока очень попросили все держать в строгом секрете.