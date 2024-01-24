Тхэквондистка из Карелии стала второй на всероссийских соревнованиях в Ростове

Анастасия Пуговкина - призер всероссийских соревнований «Кубок Дона».

Во второй день соревнований «Кубок Дона», 27 января, Карелию представляла кандидат в мастера спорта Анастасия Пуговкина. Она выступила среди женщин в весовой категории до 73 килограммов.



В 1/4 финала Настя победила спортсменку из Волгоградской области, мастера спорта Валерию Штучкину - бронзового призера первенства России среди молодежи до 21 года в 2022 году.



В полуфинале карельская тхэквондистка обыграла спортсменку из Воронежской области, мастера спорта Анну Крапивку, рассказали о соревнованиях в Ростове-на-Дону в республиканской федерации тхэквондо.



В финале Пуговкина уступила спортсменке из Костромской области Анастасии Тумановой - серебряному призеру первенства России среди спортсменов 15-17 лет 2023 года.



В федерации поздравили спортсменку и ее тренера - Артема Ефимова. Напомним, ранее мы сообщали о том, что ориентировщики Карелии взяли шесть медалей на всероссийских соревнованиях в Череповце.