Тхэквондистка из Карелии завоевала золото на крупных соревнованиях в Минске

Петрозаводчанка Анастасия Пуговкина праздновала победу в выступлениях среди юниорок, сообщили в Минспорта Карелии.

В Минске завершились открытые соревнования по тхэквондо «Кубок Столицы». Ежегодный турнир собрал более тысячи участников из Белоруссии, России и Казахстана.



Золото среди юниорок в весовой категории 68 килограммов завоевала Анастасия Пуговкина.



На вторую ступень пьедестала в весовой категории 61 килограмм поднялся кадет Макар Подгорнов. Карельский спортсмен выиграл четыре поединка на пути к финалу, но уступил в решающей встрече.



Спортсмены - воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска. Тренируются у Артема Ефимова.