Тхэквондисты из Карелии завоевали медали на всероссийских соревнованиях в Ростове

Спортсмены из Карелии взяли три медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Дона».

С 31 января по 2 февраля в Ростове-на-Дону проходили всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Дона», сообщили в республиканском Минобразования и спорта.



В первый соревновательный день Анастасия Пуговкина из Карелии взяла серебро среди юниорок до 68 килограммов (2006-2008 года рождения).



Макар Подгорнов на втором месте среди юношей до 65 килограммов (2009-2011 года рождения), а среди юношей до 53 килограммов бронзу завоевал Эмиль Ширяков.