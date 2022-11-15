Тхэквондисты из Карелии привезли медали с Кубка Балтийского моря

Четверо юных спортсменов из Карелии завоевали медали на всероссийском турнире по тхэквондо.

В сообществе «Спорт – норма жизни Карелии» поздравили с победой тхэквондистов, достойно представивших республику на всероссийских соревнованиях.

На турнире «Кубок Балтийского моря» в Санкт-Петербурге карельские спортсмены взяли одну золотую медаль и три бронзовых. Золото завоевал Михаил Сургучев, бронзу – Владимир Борисевич, Александра Доброхотова и Татьяна Бычкова.

В турнире приняли участие более полутора тысяч спортсменов со всей страны.

Недавно стало известно, что в Петрозаводске планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс имени олимпийского чемпиона по тхэквондо, уроженца Карелии Владислава Ларина.