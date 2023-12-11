Тхэквондисты Карелии привезли 31 медаль с крупных соревнований в Москве

В российской столице завершились всероссийские соревнования «Московский вызов».

Как сообщили в паблике «Спорт - норма жизни Карелия», легендарный турнир по тхэквондо МФТ, собирающий тысячи спортсменов 23 года подряд, прошел на 17 площадках одновременно.



В этом году в соревнованиях участвовали 2 750 спортсменов из пяти стран: России, Белоруссии, Абхазии, Армении, Казахстана и из 45 регионов нашей страны.



Карелию представили 33 спортсмена, пять тренеров и двое судей.

Тхэквондисты привезли 31 медаль: 11 золотых, шесть серебряных и 14 бронзовых.



А Марк Копачев занял сразу два первых места в базовых дисциплинах - туль и спарринг. Спортсменов подготовили Артем Никифоров, Артем Дьяконов, Илья Мюгриев, Олеся Никифорова и Ростислав Минин.