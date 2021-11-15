Тигриное семейство встречает удивленных прохожих в Карелии (ФОТО)

В Медвежьегорске воспитанники и педагоги Дома творчества подарили городу день хорошего настроения.

В паблике Дома детского творчества в Медвежьегорске появились забавные фотографии снежных фигур. Тут и зайцы, и снеговики, и целая тигриная семья.

«Теплая снежная погода подарила детям и педагогам радость и вдохновение! Сегодня никто не проходил мимо Дома творчества, где красуются фигуры из снега, а удивленных и восхищенных прохожих встречает дружелюбное тигриное семейство», — рассказали в паблике.

Там же заметили, как приятно было слышать слова благодарности от восторженных жителей города.

«Мы счастливы, потому что сегодня у всех день хорошего настроения», — подытожили создатели снежных фигур.