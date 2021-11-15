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Тигриное семейство встречает удивленных прохожих в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
11:36, 19 Декабря 2021
фото: © Дом детского творчества города Медвежьегорск / ВК

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В Медвежьегорске воспитанники и педагоги Дома творчества подарили городу день хорошего настроения.

В паблике Дома детского творчества в Медвежьегорске появились забавные фотографии снежных фигур. Тут и зайцы, и снеговики, и целая тигриная семья.

«Теплая снежная погода подарила детям и педагогам радость и вдохновение! Сегодня никто не проходил мимо Дома творчества, где красуются фигуры из снега, а удивленных и восхищенных прохожих встречает дружелюбное тигриное семейство», — рассказали в паблике.

Там же заметили, как приятно было слышать слова благодарности от восторженных жителей города.

«Мы счастливы, потому что сегодня у всех день хорошего настроения», — подытожили создатели снежных фигур.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-12-19 12:33:28
Озера выкачать залить в бутыли и продать в Африку!!
Экспeрд
2021-12-19 13:01:19
Вася, сомалийцы в соседней стране с таким же климатом одобряют :) За этим и приехали.
Экспeрд
2021-12-19 11:53:15
Позитивненько. А то все про снежные конкурсы и оливье у зэков. Заяц вообще отпад :)
Гость
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