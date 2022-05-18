Тимур Зорняков: «Прятаться по подвалам не буду»

Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков рассказал, будет ли участвовать в спецоперации на Украине.

Тимур Зорняков — ветеран двух чеченских кампаний, спецназовец, директор республиканского Центра спортивной подготовки и депутат Петросовета, стал известен в 2015 году, когда первым в Карелии завоевал титул «Железного человека» на чемпионате Европы по триатлону. Кто не знает: участники «железной дистанции» сначала плывут около 4 километров, потом почти 200 километров едут на велосипеде и, наконец, пробегают классические 42 километра марафонской дистанции. Все это — не останавливаясь, в течение нескольких часов.

Кажется, сделать это нереально. Но в Петрозаводске живет человек, который проплыл — проехал — пробежал. Тимур Зорняков — тот, кто никогда не останавливается и всегда доходит до финиша.

Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук поговорила с Тимуром Зорняковым о жизни в движении и постоянных поисках приключений. Война, дружба, любовь и преодоление собственных слабостей — все, из чего сделан «Железный человек».

— Сейчас наша страна участвует в спецоперации на Украине, и понятно, что твой опыт и твоя подготовка могут оказаться полезными там. Если возникнет необходимость, ты туда поедешь?

— В качестве добровольца — не поеду. Я много сделал, будучи в погонах, и хочу, как и многие другие, воспитывать детей, радоваться жизни. Но жизнь — многогранна, и мне 50 лет, и я военнообязанный. Время выхода в отставку — 55 лет. Если в ближайшие пять лет государством будет принято решение в мобилизационный период позвать всех, кто находится в резерве, я прятаться по подвалам не буду.

Я буду выполнять те задачи, которые передо мной стоят. Тем более, что, как и любой офицер спецназа, я четко понимаю ту оперативную зону, в которой буду работать. Я четко понимаю тот очерченный круг, которым я буду заниматься во «время Ч».

Но я очень надеюсь, что этого не произойдёт.

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