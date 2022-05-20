Тимур Зорняков рассказал, почему в забеге проиграл Владимиру Любарскому

Депутат Петросовета Тимур Зорняков, став участником проекта «Кофе со сливками», рассказал о своей дружбе с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским.

Тимур Зорняков – ветеран двух чеченских кампаний, спецназовец, директор республиканского Центра спортивной подготовки и депутат Петросовета, стал известен в 2015 году, когда первым в Карелии завоевал титул «Железного человека» на чемпионате Европы по триатлону.

В политике Зорнякова называют человеком из «команды Любарского». Многие знают, что они дружат, постоянно организуют какие-то совместные вылазки, путешествия, приключения.

- Мы давно друг друга знаем, еще со времен, когда носили погоны, - рассказал Тимур Зорняков. - Мы служили в разных ведомствах, но так как я возглавлял силовое подразделение, коллеги, с которыми служил Владимир Константинович, часто обращались к нам за силовой поддержкой. Поэтому мы пересекались еще в те давние времена.

Потом судьба нас разбросала, кого-то в Питер, кого-то в Москву. Но когда произошла смена руководителя республики, и в Карелию приехала команда главы, мы снова встретились. Мы помнили друг друга, и этот контакт произошел сам собой, нормальный, человеческий. Я считаю, что это самое важное в любых отношениях - личный контакт.

Ну и потом так получилось, абсолютно незапланированно, мы собрали команду единомышленников для длительных загородных походов, поездок. Вместе мы пробежали, проехали, проплыли сотни и сотни километров.

- Признайся, в том самом забеге на 10 километров, когда Любарский занял первое место, а Зорняков – второе, ты же подыграл ему тогда?

- До того, как финишировали Любарский и Зорняков, там еще добрая сотня бегунов финишировала, и ребята получили свои заслуженные медали и действительно соревновались. Что касается нас, то Владимир тогда только начинал соревновательный бег и как-то в разговоре задал вопрос, в каком темпе лучше бежать 10 километров. И тогда я предложил ему быть его пейсмейкером – то есть лидером, который задает темп на дистанции, - провести его по трассе, чтобы он понял, с какой скоростью бежать. Так и получилось: для меня это была обычная тренировка, да и для него в принципе тоже.

Большое интервью с известным политиком и спортсменом Тимуром Зорняковым читайте в рубрике «Кофе со сливками».