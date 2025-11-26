Тимуру Зорнякову продлили домашний арест на три месяца

1-ый Западный окружной военный суд в Петербурге начал рассматривать дело экс-депутата, бывшего руководиля Центра спортивной подготовки Тимура Зорнякова.

Заседание прошло в Петрозаводском гарнизонном военном суде. Судья 1-го Западного окружного военного суда в Петербурге Алексей Лашкевич провел его в формате видео-конференц-связи.

Тимуру Зорнякову продлили домашний арест еще на три месяца.

Напомним, набор инкриминируемых Зорнякову преступлений внушительный. Но самое серьезное обвинение — убийство и покушение на убийство двух лиц, совершенное по найму общеопасным способом. Это касается событий 2002 года. Многие петрозаводчане помнят покушение на бизнесмена Леонида Белугу, когда неизвестный выстрелил на набережной Варкауса из гранатомёта в его автомобиль. В авто находились сам Белуга и его охранник-водитель. В результате 28-летний водитель погиб на месте. Предприниматель и тогда еще депутат Заксобрания Карелии Белуга не пострадал. Предполагаемым стрелявшим по заказу в бизнесмена и был Тимур Зорняков.

Кроме того, Зорнякова обвиняют в склонении лица к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну, а также в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности и присвоение вверенного имущества в крупном размере. Это более свежие преступления.