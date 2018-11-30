Тина Канделаки подарила несовершеннолетнему сыну квартиру за 100 миллионов рублей

Ведущая решила порадовать сына Леонтия, подарив ему пентхаус общей площадью в 340 квадратных метров

Тина сделала роскошный подарок своему 16-летнему сыну Леонтию. Еще несколько лет назад телеведущая приобрела шикарные апартаменты в элитном районе столицы общей площадью в 340 квадратных метров.

В 2017-м она решила переписать недвижимость на наследника. К слову, общая стоимость пентхауса составляет более ста миллионов рублей, пишет StarHit.

Канделаки приобрела недвижимость еще в то время, когда была замужем за отцом юноши, бизнесменом Андреем Кондрахиным.

Сама же ведущая слухи о шикарном презенте пока не прокомментировала.