19:40, 30 Ноября 2018
Тина Канделаки подарила несовершеннолетнему сыну квартиру за 100 миллионов рублей
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Ведущая решила порадовать сына Леонтия, подарив ему пентхаус общей площадью в 340 квадратных метров
Тина сделала роскошный подарок своему 16-летнему сыну Леонтию. Еще несколько лет назад телеведущая приобрела шикарные апартаменты в элитном районе столицы общей площадью в 340 квадратных метров.
В 2017-м она решила переписать недвижимость на наследника. К слову, общая стоимость пентхауса составляет более ста миллионов рублей, пишет StarHit.
Канделаки приобрела недвижимость еще в то время, когда была замужем за отцом юноши, бизнесменом Андреем Кондрахиным.
Сама же ведущая слухи о шикарном презенте пока не прокомментировала.
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