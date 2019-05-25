Тина Канделаки снимает сериал о порноиндустрии

Теледива в составе группы профессионалов расскажет зрителям о людях из порноиндустрии.

Название проекта Тина Канделаки не раскрывает. По словам телеведущей и продюсера, в истории взаимоотношений порноактеров ее привлек контраст между профессией героев и глубиной, искренностью чувств, которые они испытывают друг к другу". Более подробные детали сюжета также пока неизвестны.

На производство пилотных серий уже выделено два миллиона рублей, пишет издание "Дни.ру".