ФОТО: Виктория Боня удостоилась награды в Каннах

Викторию Боню наградили специальным призом на мероприятии, прошедшем в рамках Каннского кинофестиваля.

На церемонии "World Bloggers Awards" российской телезвезде вручили статуэтку в номинации "Best Lifestyle Influencer", передает сайт 7days.ru.

Всего наградили 22 самых влиятельных блогеров со всего мира, которые добились успеха в самых разных сферах, начиная от моды, заканчивая политикой.

Боня отметила, что на церемонии царила "невероятная атмосфера праздника". На вручение Виктория пришла в наряде винного цвета от Kujta & Meri с длинным шлейфом.

Бывшая звезда «Дома-2» приезжает на Каннский фестиваль уже на протяжении пяти лет подряд. Она посещает самые громкие премьеры и светские мероприятия, но не рассказывает о том, от кого именно получает приглашение на фестиваль кино.