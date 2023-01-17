Тинейджеры-рецидивисты в Карелии попались на краже алкоголя и шоколада

Полицейские Питкярантского района раскрыли кражу в одном из местных магазинов, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье в полицию Питкярантского района поступило сообщение от работников одного из магазинов. Придя утром на смену, они обнаружили взломанную дверь и нехватку товара — алкоголя, сигарет и шоколада. На общую сумму более 55 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастны 18-ти и 19-летний местные жители. Оба юноши уже были судимы.

Молодые налетчики вернули часть похищенного. По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Окончания разбирательства один из них ждет в под домашним арестом, а другой — в камере.