Тишкова предложила выделить 22 млн рублей на ремонт ул.Победы в Суоярви

Депутат парламента Карелии Татьяна Тишкова от партии «Единая Россия» внесла поправку к проекту бюджета Карелии на 2026 год.
Улица Победы – центральная в городе Суоярви. В этом году здесь были снесены расселенные аварийные дома. По ремонту дороги на приемах граждан поступают обращения жителей города с просьбами привести ее в нормативное состояние. Об этом говорят и депутаты на сессиях Суоярвского муниципального округа, отметила Татьяна Тишкова.
«Проблема актуальная, поэтому я подготовила поправку с предложением предусмотреть в бюджете Карелии 22 миллиона рублей на ремонт дороги улицы Победы, тем более, что в 2026 году в Суоярви будет отмечаться День Республики Карелия. Очень надеюсь, что коллеги поправку поддержат», - сказала Татьяна Тишкова.
Парламентарий считает, что важно не только отремонтировать дорожное полотно, но и обустроить тротуары.
Депутаты Законодательного Собрания Карелии рассмотрят проект бюджета Карелии на 2026-208 годы на заседании 4 декабря.