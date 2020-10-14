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Обновленный тренажерный зал открылся в Петровском дворце в Петрозаводске

Новости. Общество
18:40, 15 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводск
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В Петровском дворце открыли обновленный тренажерный зал, где одновременно могут заниматься до 15 спортсменов, сообщила администрация Петрозаводска.

На этой неделе в физкультурно-оздоровительном центре Петровского дворца открыли обновленный тренажерный зал. Не так давно здесь был сделан ремонт, а сейчас оборудование пополнилось еще несколькими тренажерами, подаренными учреждению компанией "MB Barbell".

Поздравил всех и поделился секретами успешных тренировок титулованный карельский спортсмен Владимир Виноградов – бывший воспитанник методиста физкультурно-оздоровительного центра Алексея Савельева, а сейчас - многократный призер соревнований по бодибилдингу самых различных уровней.

Сейчас обновленный зал работает в тестовом режиме, спортивное оборудование настраивают и готовят к занятиям. Одновременно тренироваться здесь смогут до 15 юных спортсменов.

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