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Тягач опрокинул прицеп с досками на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:30, 04 Августа 2022
фото: Сортавала City / ВК

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В Карелии на трассе произошла авария с участием грузового автомобиля, перевозившего доски.

ДТП произошло на подъезде к посёлку Кортела Лахденпохского района. Об этом информирует паблик «Сортавала City».

Грузовая прицепная платформа тягача МАЗ, на которой находились доски, опрокинулась на крутом подъёме в гору. Доски рассыпались по обочине.

По состоянию на 7:30 утра для движения была открыта одна полоса дороги. На месте аварии был установлен знак «Объезд препятствия слева». Работал временный двухсекционный светофор, регулирующий движение.

Ранее сообщалось, что юная велосипедистка попала под колеса автомобиля в Петрозаводске.

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