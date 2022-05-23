Тягач врезался в «Камаз» на трассе в Карелии

Жесткое ДТП произошло на трассе "Сортавала" в Пряжинском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 23 мая, в 14.45 на 462 км. автодороги "Сортавала" произошло ДТП. По предварительным данным, 56-летний водитель седельного тягача Volvo в составе с полуприцепом неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди большегруза. В результате произошло столкновение с автомобилем «Камаз».

Водитель тягача получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, три автомобиля столкнулись в Петрозаводске в вечерний «час пик».