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Новости. Общество
15:11, 20 Июня 2019

Тяжелая боевая техника пройдет по Гоголевскому мосту, заявила Мирошник

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Ирина Мирошник пообещала, что день рождения Петрозаводска пройдет без разрушений, несмотря на парад тяжелой боевой техники.

В Петрозаводске в 75-ю годовщину освобождения города от  оккупации, 29 июня, пройдет парад военной техники.

В нем примут участие более 500 военнослужащих. Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

В связи с прохождением тяжелой техники по дорогам города петрозаводчан беспокоит вопрос: выдержит ли асфальт тяжелые гусеничные танки?

Ирина Мирошник рекомендовала не волноваться по этому поводу, потому что "все находится под контролем".

"Все было выверено с точки зрения веса машин, габаритов, - сообщила Мирошник. - Они пойдут через Гоголевский путепровод. Все будет организовано надлежащим образом. Пойдет одна машина, не превышая предельную нагрузку моста. Здесь все службы - и ГИБДД, МЧС, и военных - все выверят и обеспечат. С точки зрения повреждения асфальтового покрытия, тоже таких рисков нет, потому что специальные защитные приспособления на гусеницах будут надеты".

В завершение диалога Ирина Мирошник заверила, что праздник планируется провести "без разрушений и доставить удовольствие петрозаводчанам".

Отметим, что город ждет еще четыре дня репетиций парада.

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Комментарии

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Os
2019-06-20 16:29:58
Танки там пройдут, а вот троллейбусы уже никогда.
Гость
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