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«Тяжелая весть»: Суоярвский округ потерял уважаемого земляка

Новости. Утраты
19:27, 19 Декабря 2024
фото: © David Tomaseti / unsplash

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Ушел из жизни Игорь Игоревич Шурыгин.

В среду, 18 декабря, ушел из жизни Игорь Игоревич Шурыгин. Тяжелая весть для родных и близких, друзей и всех, кто знал и ценил этого уважаемого человека, отметил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Суоярвского округа Роман Петров.

Практически вся жизнь Игоря Игоревича связана с Суоярвским округом. 

В юности начинал трудовую биографию в Гимольском леспромхозе, тогда входящим в состав Суоярвского района. В 1975 году переехал в Суоярви и десять лет служил в системе МВД. Будучи руководителем Госавтоинспекции достойно исполнял непростые обязанности хранителя порядка на дорогах, требовал соблюдения правил от водителей и всех участников дорожного движения, рассказал глава округа. 

Потом Игорь Игоревич Шурыгин трудился на разных предприятиях: работал водителем в районном узле связи и центральной районной больнице, в Вяртсильской таможне, был заместителем директора ОАО «Толвоярви». Перед выходом на заслуженный отдых работал водителем автобуса, выполняя рейсы из Суоярви в Петрозаводск. 

По словам Романа Петрова, Игорь Игоревич на любом участке и в любой должности ответственно выполнял порученные обязанности и умел в любых ситуациях находить общий язык с людьми. Все, кто садился в автобус, знали, что рейс будет выполнен качественно и строго по расписанию. Пассажиры были спокойны, видели доброжелательное отношение водителя и его готовность при необходимости прийти на помощь.

Земляки уважали Игоря Игоревича за профессионализм, добросовестность, опыт и лучшие человеческие качества, написал Роман Петров в сети. 

И. И. Шурыгин награжден Почетным знаком «За заслуги перед Суоярвским городским поселением», отмечен грамотами и благодарностями. 

Память о земляке сохранится в сердцах всех, кто его знал и ценил. 

Администрация и Совет депутатов Суоярвского округа выразили соболезнования родным и близким Игоря Шурыгина.

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