Тяжелобольных коронавирусом до районных больниц не довезти, заявил глава Минздрава Карелии

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков объяснил решение республиканских властей организовать в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске стационар для больных коронавирусом.

В минувшие выходные Карелия открыла счет заразившимся коронавирусной инфекцией. Больных коронавирусом решено размещать в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, который, правда, до сих пор не готов к приему пациентов.

Обратились с вопросами к Михаилу Охлопкову:

– Как принималось решение о переоборудовании под прием больных коронавирусной инфекцией Республиканского госпиталя для ветеранов войн? Получено ли согласие Роспотребнадзора на размещение в госпитале такого объекта, ведь это здание находится в 30 метрах от ближайшего жилого дома, а по действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, расстояние между инфекционным стационаром и жилой застройкой должно быть не менее 100 метров?

– С начала проведения противоэпидемических мероприятий в Карелию из-за границы приехали более 16 тысяч человек, представляющих потенциальную опасность по коронавирусу.

Возникла острая необходимость создания в кратчайшие сроки монопрофильного центра по оказанию помощи больным COVID-19 – с полноценной реанимацией, кислородной поддержкой, в том числе искусственной вентиляцией легких (ИВЛ). Нормативными документами Минздрава России прописано, что такой центр не может быть размещен в больницах, имеющих в составе региональный сосудистый центр (Республиканская больница им В.А. Баранова), в Больнице скорой медицинской помощи, где оказывают экстренную помощь, а также в онкологических диспансерах.

Минздравом внимательно были рассмотрены все возможные варианты размещения центра и коллегиально принято решение, согласованное рабочей группой министерства и оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Карелии. С учетом того, что сортировочным пунктом определена Республиканская инфекционная больница и в монопрофильный центр по лечению COVID-19 будут доставляться тяжелые больные на ИВЛ, принято решение о размещении центра в Петрозаводске.

Данная категория больных не доедет до пригородных больниц. В связи с этим Пряжа и Кондопога были отметены сразу.

Кроме того, необходимо было здание с возможностью организации кислородных магистралей, отдельной реанимацией и интенсивной терапией и отдельных респираторных подразделений, развертывания не менее 100 коек. Еще одно необходимое условие – персонал, который должен проживать в другом помещении и проходить к месту работы через специальные шлюзы. По всем этим требованиям для размещения центра помощи больным коронавирусом идеально подходит именно госпиталь. Ветераны войн неотложную помощь будут получать в Республиканской больнице им. В.А. Баранова. Размещение центра на базе госпиталя согласовано территориальным управлением Росздравнадзора и предварительно – управлением Роспотребнадзора по РК.

Как и почему оказались в изоляции врачи инфекционной больницы, читайте здесь.