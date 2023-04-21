Тяжелую травму получил водитель в Карелии, упавший с гидроборта

Госавтоинспекция труда расследовала несчастный случай в одной из фирм республики.

Госинспекция труда в Карелии завершила расследование несчастного случая, произошедшего с водителем грузовика в ООО «Агро-Авто».

Мужчина упал с гидроборта грузовика IVECO, получив при этом травму, которую медики квалифицировали как тяжелую.

В результате расследования было установлено, что несчастный случай произошел по причине неудовлетворительной организации производства работ. Руководитель и специалисты подразделения не контролировали ход выполнения работы, соблюдение трудовой дисциплины.

Кроме того, был нарушен технологический процесс — гидроборт неправильно эксплуатировали, не установив видимую сигнальную разметку.