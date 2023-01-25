Тяжелый несчастный случай произошел в строительной компании Петрозаводска

Госинспекция труда Карелии начала расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником ООО «Стройпроект».
Как сообщили в Госинспекции труда Карелии, с работником ООО «Стройпроект» произошел тяжелый несчастный случай.
Проводится расследование, по результатам которого будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего.
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