Тяжелый несчастный случай с рабочим в Петрозаводске довел мастера стройки до суда

В карельской столице перед судом предстанет мастер строительных и монтажных работ.

Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при строительных работах.



По версии следствия, в марте мастер строительной организации приступил к возведению дома в новом районе города. Под его началом подсобный рабочий трудился на высоте.



«В связи с тем, что обвиняемый не обеспечил на строительной площадке безопасные условия труда, 43-летний рабочий упал в технологический проем вентиляционной шахты с 11 этажа на девятый. Потерпевшего с травмами госпитализировали. Полученные им телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — говорится в пресс-релизе республиканского Следкома.



Во время предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью. Уголовное дело направлено в суд. Ему грозит до трех лет колонии.