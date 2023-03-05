Тюльпаны по народным ценам появились в магазинах Петрозаводска

Женский праздник 8 марта не разорит прижимистого мужчину.

Купить цветы к 8 марта сегодня не проблема: только в Петрозаводске насчитывается около 147 точек продажи.

Есть и специализированные круглосуточные магазины, а также гипермаркеты предлагают букеты и цветы в горшках. Здесь выбор хоть и не большой, зато купить непременный атрибут праздника можно по пути с остальными продуктами и шампанским.

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