Только 26% россиян имеют достаточные финансовые сбережения

Исследование провел аналитический центр НАФИ.

Только 26% россиян имеют подушку безопасности достаточного размера, сообщили в паблике Минфина Карелии 14 сентября.

Как рассказали в сообществе, аналитический центр НАФИ провел исследование и выяснил, что лишь 26% наших соотечественников имеют накопления достаточного размера. Остальные — или не копят вовсе, или же имеют лишь незначительный финансовый запас.

Оптимальный размер финансовой подушки безопасности составляет 3-6 среднемесячных дохода, отметили в источнике. Именно такой суммы, по мнению экспертов, достаточно, чтобы избежать трудностей во время смены работы или при возникновении сложных жизненных ситуаций.

Напомним, ранее мы рассказали о том, кто стал самым добросовестным налогоплательщиком в Карелии.