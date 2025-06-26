здоровье работа экология
реклама на сайте
Автовокзал Петрозаводска опубликовал новое расписание автобусов
26.06.2025 13:40
Квартиру в центре Петрозаводска до конца лета можно купить на 1 миллион дешевле
27.06.2025 13:28

Только треть студентов ПетрГУ сможет учиться в вузе бесплатно

Новости. Общество
17:45, 29 Июня 2025
фото: © Илья Тимин / VK

Новости партнеров

Количество бюджетных мест в Петрозаводском госуниверситете ежегодно сокращается.

В этом на бюджет принимают 1056 человек. Остальные 2294 вакантных места платные, рассказали «Столице на Онего» в вузе. Для сравнения в прошлом году было 1468 бюджетных и 1867 платных мест.

«На очной форме обучения исключительно платных направлений немного, рассказали «Столице на Онего» в вузе. Среди них есть популярные направления — юриспруденция, лингвистика, в том числе с изучением китайского языка, журналистика, дизайн. Эти специальности в ПетрГУ можно освоить только платно, поскольку бюджетные места под них не выделяются», — уточнили в вузе.

Правила диктует Минобразования и науки России в соответствие с запросами экономики. Полный список платных и бюджетных мест можно посмотреть на сайте вуза.Полный список платных и бюджетных мест можно посмотреть на сайте вуза.

Напомним, с 1 сентября число платных мест в вузах будет регулировать государство. Поправки в Федеральный закон «Об образовании в РФ» подписал президент Владимир Путин. В правительстве уверены. что платный прием тоже должен работать на задачи государства. По мнению экспертов, теперь и на платных отделениях появится конкурс абитуриентов, а на некоторых направлениях подготовки платный набор может сильно сократиться. При распределении мест будут учитывать качество приема в учебных заведениях: средний балл ЕГЭ поступающих, уровень трудоустройства выпускников.

Под контроль попадут и правила выдачи образовательных кредитов. Правительство будет определять условия, размеры, порядок предоставления господдержки, а также перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, для обучения по которым такие кредиты будут выдавать.

Пока данный законопроект в вузе не комментируют. Но считают, что количество платных мест может сократиться.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.06.2025, 23:00
Бабайка против лабубу - Сергей Жуков решил запатентовать новую игрушку
23.06.2025, 14:30
Гигантскую щуку поймали рыбаки в Карелии
23.06.2025, 17:50
В Абхазии уволили чиновницу, раскритиковавшую русских туристов
23.06.2025, 10:55
Лев напал на владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму
27.06.2025, 11:00
Жители карельской деревни возмущены выделением земельных участков у исторической часовни
24.06.2025, 17:50
Крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии

Чтиво

26.06.2025 15:53
Без политики
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
В этом году республика стала площадкой для грандиозных событий, где людей объединяет музыка, искусство и любовь к национальным традициям.
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
Бревет – это не соревнование! О новом виде веломарафонов, который развивается в Карелии
17.06.2025 16:54
архив чтиво

Медиа

День города Петрозаводска и день республики Карелия, вечерний концерт на набережной
Сегодня 09:14
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение