Только треть студентов ПетрГУ сможет учиться в вузе бесплатно

Количество бюджетных мест в Петрозаводском госуниверситете ежегодно сокращается.

В этом на бюджет принимают 1056 человек. Остальные 2294 вакантных места платные, рассказали «Столице на Онего» в вузе. Для сравнения в прошлом году было 1468 бюджетных и 1867 платных мест.

«На очной форме обучения исключительно платных направлений немного, рассказали «Столице на Онего» в вузе. Среди них есть популярные направления — юриспруденция, лингвистика, в том числе с изучением китайского языка, журналистика, дизайн. Эти специальности в ПетрГУ можно освоить только платно, поскольку бюджетные места под них не выделяются», — уточнили в вузе.

Правила диктует Минобразования и науки России в соответствие с запросами экономики. Полный список платных и бюджетных мест можно посмотреть на сайте вуза.Полный список платных и бюджетных мест можно посмотреть на сайте вуза.

Напомним, с 1 сентября число платных мест в вузах будет регулировать государство. Поправки в Федеральный закон «Об образовании в РФ» подписал президент Владимир Путин. В правительстве уверены. что платный прием тоже должен работать на задачи государства. По мнению экспертов, теперь и на платных отделениях появится конкурс абитуриентов, а на некоторых направлениях подготовки платный набор может сильно сократиться. При распределении мест будут учитывать качество приема в учебных заведениях: средний балл ЕГЭ поступающих, уровень трудоустройства выпускников.

Под контроль попадут и правила выдачи образовательных кредитов. Правительство будет определять условия, размеры, порядок предоставления господдержки, а также перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, для обучения по которым такие кредиты будут выдавать.

Пока данный законопроект в вузе не комментируют. Но считают, что количество платных мест может сократиться.