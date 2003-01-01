Только трое из 37 стобалльников остались в Карелии

Итоги сдачи ЕГЭ подвели в Карелии.
В этом году в республике единый государственный экзамен сдавали 2998 выпускников, рассказали в Минобразования Карелии.
— Почти все выпускники (99,4%) успешно сдали ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом больше тех, кто сдал базовую математику на 4 и 5. Средний тестовый балл по русскому языку составил 60,1, а по профильной математике — 65,5, — говорится в сообщении.
37 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Это на пять больше, чем в прошлом. Ребята получили наивысший балл в Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Сортавальском районах и Петрозаводске. Они поступили в ведущие вузы Санкт-Петербурга и Москвы, трое остались в республике и сейчас учатся в ПетрГУ — на программной инженерии и филологии.
Возможностью пересдать экзамен воспользовались 556 карельских выпускников. 426 из них улучшили свой результат, а 62 — ухудшили. У 47 ребят результаты остались без изменений.