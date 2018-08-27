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Новости. Общество
18:20, 27 Августа 2018

Только в одном районе Карелии не зафиксировано обращений по поводу укусов клещей

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Всего с начала сезона в Карелии по поводу присасывания клещей обратилось - 2946 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

С начала сезона в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей обратилось - 2946 человек, в том числе 605 детей, в Петрозаводске зарегистрировано 1276 обращений, 213 пострадавших - дети, что не превышает среднемноголетние значения.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 17-и административных территориях республики: г. Петрозаводск, г. Костомукша, Сортавальский, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярвский районы.

В списке не фигурирует только Калевальский район.

С начала сезона зарегистрировано 24 случая клещевого энцефалита и 28 случаев клещевого бореллиоза, что не превышает уровень аналогичного периода 2017года.

В случае присасывания клеща к взрослому человеку можно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт ГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" Петрозаводска.

В случае присасывания клеща к ребенку - в травматологический пункт ГБУЗ "Детская республиканская больница" Петрозаводска.
В муниципальных районах обращайтесь в центральные районные больницы.

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