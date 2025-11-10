«Это для всех потеря»: известный тренер погиб в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии

Тренер по самбо и учитель физкультуры Сергей Цыза погиб в аварии с участием двух автомибилей, произошедшей 10 ноября на 597 км федеральной автодороге «Кола» вблизи Медвежьегорска в Кондопожском районе.

В результате дорожно-транспортного происшествия на 597-м километре трассы Р-21 «Кола» погиб известный карельский спортсмен и тренер по самбо Сергей Цыза. Ему было 38 лет. Трагедия произошла вчера около 18:30 недалеко от Медвежьегорска.

Сергей Цыза работал учителем физкультуры в Чалнинской средней школе и тренером в Пряжинской детско-юношеской спортивной школе. Его гибель нашему изданию подтвердили в спортивной школе и знающие его лично люди.

По предварительной версии ГИБДД, водитель автомобиля Haval при обгоне выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Toyota Avensis, за рулем которого находился Сергей Цыза. В аварии травмы получили водитель (42 года) и пассажирка (47 лет) автомобиля Haval.

— Жить да жить еще… Кто сейчас будет в Чалне детей тренировать? Это для всех потеря, — поделился со «Столицей на Онего» один из коллег по тренерскому цеху Сергея.

