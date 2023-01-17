«Только вплавь»: жители Петрозаводска жалуются на залитые водой тротуары (ФОТО)

Читатели «Столицы на Онего» посетовали на затопленные талым снегом тротуары в Петрозаводске.

Читатели «Столицы на Онего» прислали фотографии тротуаров, которые в минувший четверг затопила талая вода.



«По тротуарам только вплавь. Как горные козлики, все по газонам скачем, протаптывая тропинки. Ноги насквозь мокрые», — жалуются люди.



Напомним, в Петрозаводске 20 января выпадет небольшой мокрый снег. На дорогах будет гололедица.

Температура воздуха будет колебаться в районе +1, -1°С в течение суток.









