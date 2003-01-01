«Толковый был сотрудник»: экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов покинул правительство Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов прокомментировал отставку бывшего карельского вице-премьера.

Чуть больше полугода проработал 39-летний Дмитрий Родионов вице-премьером в правительстве Вологодской области, куда уехал из правительства Карелии. Информацию об его отставке неоднозначно прокомментировал губернатор соседнего региона Георгий Филимонов.

— Коллега направился по своей программе. Толковый был сотрудник. Но биография и история работы на предыдущих местах в других краях бросила вызов, несовместимый с продолжением службы в нашем регионе. C’est la vie. А у нас много целей и задач для развития Вологодчины. Двигаемся дальше, наращивая тем, — написал в своем ТГ-канале Филимонов. Таким образом руководитель Вологодской области косвенно дал понять, что у появившейся месяц назад информации о задержании Родионова и обысках у него, есть почва. Напомним, в сентябре СМИ сообщили о задержании вице-премьера Вологодской области по подозрению в хищении в Карелии. Писали, что ранее у него прошли обыски. Руководство области, правда, позже информацию опровергло.

«Столица на Онего» попыталась связаться с экс-чиновником Карелии, но его номер оказался недоступен.

Дмитрий Родионов покинул занимаемый им с 2018 года пост вице-премьера Карелии в феврале этого года. До этого он уже работал в Вологодской области с 2015 по 2017 годы. Тогда он возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов.

