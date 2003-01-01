РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Тема недели
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Политкухня
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
Новости

«Толковый был сотрудник»: экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов покинул правительство Вологодской области

13:27

В карельском поселке утром горел автомобиль Volvo

13:00

В Карелии в 2025 году резко выросло число пьяных аварий

12:44

Житель Карелии самостоятельно снес собственные незаконные постройки у берега озера

11:11

Невролог позже, гинеколог раньше: в России изменили график медосмотров для детей

10:26

Предприятие в Карелии вывозило древесину с района, где объявлен карантин по усачам

09:00

Участники субботника построили мост на трассе «Фонтаны»

08:30

Карельские медвежата не хотят уезжать из Тверского центра спасения

08:00

Росстат нарисовал портрет среднестатистического россиянина

00:10

Около 40 человек задержаны в Москве после массовой драки

20:30

Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий

19:30

На Лососинском шоссе установят 75 новых светильников

18:30

Мокрый снег обещают на севере Карелии

17:00

Пожар произошел в аварийном доме в Суоярви

16:45

Участникам спортивного фестиваля на Кургане пришлось парковаться на газонах

16:16

Жители квартала «Резервный» в Петрозаводске обратились к президенту

15:15

Более трехсот спортсменов вышли на старт Республиканского фестиваля по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala»

14:20

Правительство России поддержит студенческие семьи с детьми новой выплатой

13:30

54-летний рыбак утонул, выпав из лодки в Карелии

12:50

Свидетелей смертельной аварии ищут в Карелии

12:15

Мошенники украли у петрозаводчанки накопления нестандартным способом

11:30

Девочке, упавшей в канализационный колодец в Карелии, выплатят компенсацию

11:06

Спасатели тушили пожар на насосной станции в Карелии

10:30

В Сочи вводят локальный режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

10:00

Более 200 тысяч жителей Карелии привились от гриппа

09:30

Водитель мусоровоза и грузчик вывели из горящего дома людей в Карелии

09:00

Проверки ждут водителей Петрозаводска

08:30

Житель Карелии должен будет снести самовольную постройку возле Онежского озера

08:00

«Карелия-Динамо» дважды одержала победу на домашнем льду

07:30

В Минздраве России призвали повысить штрафы для студентов-целевиков

00:10
«Толковый был сотрудник»: экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов покинул правительство Вологодской области
Сегодня 13:27 Политика
Поделиться

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов прокомментировал отставку бывшего карельского вице-премьера.

фото: © Дмитрий Родионов / ВК

Чуть больше полугода проработал 39-летний Дмитрий Родионов вице-премьером в правительстве Вологодской области, куда уехал из правительства Карелии. Информацию об его отставке неоднозначно прокомментировал губернатор соседнего региона Георгий Филимонов.

— Коллега направился по своей программе. Толковый был сотрудник. Но биография и история работы на предыдущих местах в других краях бросила вызов, несовместимый с продолжением службы в нашем регионе. C’est la vie. А у нас много целей и задач для развития Вологодчины. Двигаемся дальше, наращивая тем, — написал в своем ТГ-канале Филимонов. Таким образом руководитель Вологодской области косвенно дал понять, что у появившейся месяц назад информации о задержании Родионова и обысках у него, есть почва. Напомним, в сентябре СМИ сообщили о задержании вице-премьера Вологодской области по подозрению в хищении в Карелии. Писали, что ранее у него прошли обыски. Руководство области, правда, позже информацию опровергло.

«Столица на Онего» попыталась связаться с экс-чиновником Карелии, но его номер оказался недоступен.

Дмитрий Родионов покинул занимаемый им с 2018 года пост вице-премьера Карелии в феврале этого года. До этого он уже работал в Вологодской области с 2015 по 2017 годы. Тогда он возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов.

Ранее парламент Карелии одобрил назначение Антона Фокина на пост главы Минэка республики. 

Обсудить (0) в ленту
Республиканский фестиваль по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala» прошел в Петрозаводске
В Петрозаводске проходит выставка "Культурное наследие коренных народов севера" (0+)
Фестиваль карельской дизайнерской одежды "Северный свет" прошел в Петрозаводске
В Петрозаводске торжественно открыли движение по новому Лобановскому мосту
Вадим Яковлев
предприниматель
«Единственное, что мы можем оставить после себя, это память»
Предприниматель из Кондопоги о том, почему решил заняться необычным благоустройством карельских поселков.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение