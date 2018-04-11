Тольский раскритиковал вице-премьера Корсакова за заявление о работе с главврачами в Карелии

Бывший заместитель премьер-министра правительства Карелии Валерий Тольский считает, что лексика вице-премьера Игоря Корсакова уместна при общении с приставов с должниками- алиментщиками.

"Многие говорят, что я жесткий и так нельзя. Я с докторами, фельдшерами разговариваю с огромным пиететом и ни слова не скажу. Но вы (главврачи – прим.) все менеджеры, вы руководители, вы отвечаете за организацию лечебного процесса на вверенных вам территориях. Вы должны организовать, поставить задачу, определить ресурсно, кто кому будет помогать, контролировать ваше принятое решение. Здесь, друзья мои, пощады не будет никому. Вы имейте в виду, я мимо непрофессионализма не пройду никогда", - заявил Игорь Корсаков на коллегии Минздрава Карелии.

Заявление высокопоставленного чиновника, который ранее работал главным судебным приставом одного из регионов, раскритиковал Валерий Тольский. Ранее он был вице спикером Законодательного Собрания Карелии, заместителем премьер-министра правительства, советником глав республики.

"Уйдя в отставку, я не считал возможным комментировать процессы, происходящие во властных структурах, т.к. это вполне могло быть расценено, как "старческое" (увы) брюзжание... Хотя за эти годы у меня сложилось достаточно четкое представление о стиле, формах и методах руководства высшей власти республики, что, наверное, дает мне право высказаться по ситуации, которая показалась мне просто непозволительной!" - написал он в Facebook.

"Я имею ввиду выступление заместителя премьер-министра правительства РК Игоря Корсакова на Коллегии Минздрава , где он заявил главным врачам республики, что им, "...пощады не будет никому". Подобная лексика уместна при обращении к врагу, или в службе судебных приставов к должниками- алиментщиками, но с точки зрения элементарной этики, не с руководителями медицинских учреждений, коллегами (?)" - считает Валерий Тольский.

"Более того, подобная лексика не прибавляет авторитета правительству республики, которое И. Корсаков представляет! И уж совсем печальное - если вице- Премьер не изменит манеру общения с подчиненными, то это уже будет диагноз и тут без помощи врачей не обойтись...", - добавил он.