«Толстой как блогер»: в музее «Кижи» подготовили новую экспозицию

Новая партнерская выставка музея-усадьбы «Ясная Поляна» и музея-заповедника «Кижи» откроется 3 октябр.
Как рассказали в музее выставка «Толстой как блогер» (6+) является попыткой найти связующее звено между современными молодыми людьми и великим русским писателем.
В начале 2000-х годов в России начали набирать популярность платформы для общения в сети, в частности, онлайн-дневники, самым известным из которых стал «LiveJournal» («Живой Журнал», «ЖЖ»). А Лев Толстой на протяжении 63-х лет вел дневники, которые занимают 10 из 90 томов собрания сочинений великого писателя.
— Где бы ни был Толстой, какие бы мысли его не посещали — все он фиксировал в дневниках, подарив будущим поколениям благодатную почву для размышлений, — говорят в музее.
Экспозицию поделили на семь разделов:
1. Политические взгляды писателя.
2. Общественная жизнь писателя.
3. Толстовство как движение конца XIX — начала XX вв., основанное на религиозно-философских идеях писателя.
4. Отношение писателя к техническим новшествам второй половины XIX — начала XX вв.
5. Отношения писателя к природе: постепенный отказ от охоты и участие в посадке лесов. Работы вместе с крестьянами на пашне и занятия пчеловодством.
6. Стиль жизни писателя.
7. Творчество.
Выставка будет работать с 3 октября по 28 ноября.