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Томографию в поликлинике №1 Петрозаводска будут делать в три смены

Новости. Общество
13:57, 01 Ноября 2020
фото: Минздрав Карелии
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о новых компьютерных томографах в медицинских учреждениях Петрозаводска.

Проверил организацию КТ-диагностики в петрозаводской поликлинике №1. Здесь начал работу в тестовом режиме новый спиральный компьютерный томограф, приобретенный в рамках нацпроекта "Здравоохранение" за счёт средств республиканского бюджета. Ранее у нас не было СКТ в поликлиниках, они использовались только в специализированных стационарах, написал Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Своевременная и точная диагностика помогает врачам не только выявить различные заболевания, но и отслеживать динамику, что очень важно при сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваниях.

На базе поликлиники планируется создание Центра амбулаторной онкологической помощи. И как раз такое оборудование в сочетании с программным обеспечением, специально разработанным для поликлиник, позволяет максимально точно диагностировать онкологические заболевания, в том числе в 3D режиме. Быстрое действие томографа позволяет получать изображения с высоким качеством за короткое время.

В борьбе с коронавирусной инфекцией компьютерная томография особенно востребована: такое оборудование позволяет точно выявлять степень поражения лёгких при пневмонии. В первой поликлинике в кабинет СКТ сделаны два отдельных входа – из самой поликлиник и с улицы - для разделения потоков и времени приёма пациентов. Для работы на СКТ приняты сертифицированные врачи, которые имеют успешный опыт для работы на таком оборудовании. Даны поручения перейти на 3-сменный режим работы, с тем чтобы максимально увеличить объем исследований.

Готовится к работе новый КТ в Республиканском противотуберкулезном диспансере. Здесь также выполнен ремонт помещений, томограф смонтирован, пусконаладочные работы проведут специалисты фирмы-поставщика.

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