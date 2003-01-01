Томские учёные создали мосты из переработанного пластика на 3D-принтере

Учёные Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) представили инновационную технологию строительства мостов.

Специалисты ТГАСУ совершили прорыв в строительной отрасли, адаптировав технологию 3D-печати для создания опорных элементов мостов. В качестве основного материала используется переработанный пластик, что делает процесс возведения объектов более экологичным и экономичным.

— Мы провели испытания и убедились, что эти конструкции получаются прочными и долговечными. При этом они экологичны, так как создаются из переработанных материалов, — подчеркнул инженер кафедры Иван Карпов.По словам заведующего кафедрой инженерной геологии, мостов и сооружений ТГАСУ Павла Елугачева, традиционные методы часто предполагают сборку конструкций из множества частей. Новая же технология позволяет печатать крупные узлы, например, арки, целиком. Это не только увеличивает прочность и долговечность сооружения, но и даёт архитекторам небывалую свободу для творчества.

— Мы разработали вспомогательные конструкции для мостов — опоры, нижние и верхние балки, стойки, которые полностью напечатаны на 3D-принтере из переработанных материалов. Это позволит оставлять меньший углеродный след и перерабатывать ненужные материалы в полезные вещи. Получившиеся конструкции не уступают деревянным, но при этом они в сотни раз легче и прослужат не десятки, а сотни лет, — рассказал Елугачев.

Разработка томских учёных перспективна не только для городской среды, но и для создания инфраструктуры в отдалённых и труднодоступных локациях, где требуются лёгкие и прочные решения. С помощью технологии аддитивного производства инженеры могут создавать пешеходные мосты и опорные конструкции любой формы.