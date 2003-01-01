РЕКЛАМА
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Тема недели
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Политкухня
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
Новости

Томские учёные создали мосты из переработанного пластика на 3D-принтере

00:12

Ушел из жизни звезда фильма о солдате Чонкине Геннадий Назаров

19:46

Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Петрозаводске в понедельник

19:27

В Петрозаводске ищут молодого человека, который подозревается в краже продуктов

18:53

Днем до +9: прогноз погоды в Карелии на 27 октября

17:05

Житель города Сортавала погиб в ходе СВО

16:23

Китайский кроссовер протаранил легковушку на Кукковке в Петрозаводске

15:31

Жители карельского острова Риеккалансаари своими силами собирают деньги на ремонт дороги

14:32

«Толковый был сотрудник»: экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов покинул правительство Вологодской области

13:27

В карельском поселке утром горел автомобиль Volvo

13:00

В Карелии в 2025 году резко выросло число пьяных аварий

12:44

Житель Карелии самостоятельно снес собственные незаконные постройки у берега озера

11:11

Невролог позже, гинеколог раньше: в России изменили график медосмотров для детей

10:26

Предприятие в Карелии вывозило древесину с района, где объявлен карантин по усачам

09:00

Участники субботника построили мост на трассе «Фонтаны»

08:30

Карельские медвежата не хотят уезжать из Тверского центра спасения

08:00

Росстат нарисовал портрет среднестатистического россиянина

00:10
Томские учёные создали мосты из переработанного пластика на 3D-принтере
Сегодня 00:12 Политика
Учёные Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) представили инновационную технологию строительства мостов.

Специалисты ТГАСУ совершили прорыв в строительной отрасли, адаптировав технологию 3D-печати для создания опорных элементов мостов. В качестве основного материала используется переработанный пластик, что делает процесс возведения объектов более экологичным и экономичным.

— Мы провели испытания и убедились, что эти конструкции получаются прочными и долговечными. При этом они экологичны, так как создаются из переработанных материалов, — подчеркнул инженер кафедры Иван Карпов.По словам заведующего кафедрой инженерной геологии, мостов и сооружений ТГАСУ Павла Елугачева, традиционные методы часто предполагают сборку конструкций из множества частей. Новая же технология позволяет печатать крупные узлы, например, арки, целиком. Это не только увеличивает прочность и долговечность сооружения, но и даёт архитекторам небывалую свободу для творчества.

— Мы разработали вспомогательные конструкции для мостов — опоры, нижние и верхние балки, стойки, которые полностью напечатаны на 3D-принтере из переработанных материалов. Это позволит оставлять меньший углеродный след и перерабатывать ненужные материалы в полезные вещи. Получившиеся конструкции не уступают деревянным, но при этом они в сотни раз легче и прослужат не десятки, а сотни лет, — рассказал Елугачев.

Разработка томских учёных перспективна не только для городской среды, но и для создания инфраструктуры в отдалённых и труднодоступных локациях, где требуются лёгкие и прочные решения. С помощью технологии аддитивного производства инженеры могут создавать пешеходные мосты и опорные конструкции любой формы.

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

